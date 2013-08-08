Киянам пропонують побувати у «шкурі» інспектора з благоустрою (відео)

Мешканців Києва набирають в інспектори з благоустрою.

Для цього видають спеціальне посвідчення про роботу на громадських засадах, в майбутньому обіцяють дозволити інспекторам навіть штрафувати порушників. Наразі уже знайшлася майже сотня небайдужих, — розповідає ТСН.

Єдина відміннсть волонтерів від справжніх інспекторів — це те, що коли є порушення, то ані виписувати протокол, ані штрафувати вони не мають права, тому змушені викликати справжнього інспектора.

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В управлінні з благостурою зізнаються, що інспекторів замало, тому на допомогу хочуть залучити 250 волонтерів, із таким посвідченням вони можуть контролювати ситуацію у місті, наприклад, засмічення території, незаконення встановлення малих архітектурних форм та інші проблеми.

Проте поки що в перевіряльники йдуть переважно громадські активісти та комунальні працівники, а кияни захищати місто не квапляться.