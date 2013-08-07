Провал біля столичного мосту Патона обіцяють залатати протягом доби

«Київавтодор» не збирається перекривати рух / Фото: «Сегодня»

Провал на автошляху поблизу мосту Патона в Києві буде ліквідовано впродовж найближчої доби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам головний інженер комунальної корпорації «Київавтодор» Василь Мельниченко.

За його словами, на місці працюють фахівці «Київенерго», «Київводоканалу» та «Київавтодору», які встановлюють остаточну причину виникнення провалля в асфальті.

Як повідомив Мельниченко, вже проведено обстеження і виявлено «обводнення» ділянки, через що стався зсув грунту й утворилось провалля.

За його словами, обстежено колектор, що проходить неподалік місця провалу, і встановлено, що він перебуває у належному технічному стані і не міг спричинити «обводнення», тобто жодних проблем зі зливостоком не було виявлено.

«Провал стався дуже близько до тепломережі діаметром 2800 мм. Я впевнений, що «обводнена» вся ділянка площі Великої Вітчизняної війни аж до підземного пішохідного переходу (біля ресторану «Бомбей»). У перехід поступає вода, яка фонтанує зі стін. Тобто вся ця ділянка «обводнена» і в цьому місці пройшов локальний перерозподіл грунту. Там немає поривів мереж», – сказав представник «Київавтодору».

За його словами, сьогодні вночі «Київводоканал» відключить свої інженерні мережі і розпочне ліквідацію провалу, а також паралельно шукатиме джерело «обводнення». Після завершення роботи можна буде розпочати відновлення асфальтобетонного покриття.

Мельниченко зазначив, що під час цих робіт додаткових обмежень в русі автотранспорту не буде, лише дещо буде розширено огорожу навколо провалу, щоб там могла працювати техніка.

Також, за його словами, для встановлення причини «обводнення» взято аналізи води у місці провалу, і за їхніми результатами буде визначено – це вода з тепломереж чи з інших мереж.

За словами Мельниченка, зафіксовано провал глибиною трохи більше 2 м. «Розміри його поки не збільшуються. Він зафіксований і в цих розмірах залишається», – зазначив головний інженер «Київавтодору».

За його словами, у Києві на дорогах є близько 440 аварійних розриттів, частина з яких пов’язана зі станом водомереж.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 серпня, у Києві на бульварі Дружби народів неподалік розв'язки на проїжджій частині в середній смузі утворилася величезна яма в асфальті перед світлофором, якщо рухатися від моста у бік станції метро «Дружби народів». Через це бульварі та на мосту Патона утворився великий затор.