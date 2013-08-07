КМДА: «Жовтень» не об'єднуватимуть з іншими кінотеатрами

Зоріна визнала, що «Жовтень» вже більше, ніж кінотеатр

Директор Департаменту культури КМДА Світлана Зоріна заявляє, що кінотеатр «Жовтень» не планується реформувати й об’єднувати з «Київкінофільмом».

Як передає кореспондент УНІАН, це Зоріна сказала на брифінгу.

«Жовтня» немає у списку кінотеатрів, які реформують. Цей кінотеатр має певне обличчя. Я буду підтримувати позицію, щоб «Жовтень» залишили окремою одиницею», – сказала Зоріна.

За її словами, кінотеатр має чудового директора, який організував гарну роботу закладу – «це і гарний кінопрокат, творчі зустрічі, приїзди відомих режисерів тощо».

«Чесно кажучи, ситуація по «Жовтню» – вони займаються дещо іншим кіно, ніж ті кінотеатри, які ми об’єднуємо. Кінотеатр «Жовтень» – це єдиний кінотеатр у Києві, я не можу сказати за всю Україну, який входить у світову мережу кінотеатрів Європи», – відзначила Зоріна.

«Тому хочеться, щоб залишився окремо. «Жовтень» – це юридична установа, комунальне підприємство, яке вже більше, ніж кінотеатр», – зауважила Зоріна.

Як повідомляв УНІАН, комунальна мережа «Київкінофільм», за рішенням Київради від 22 травня, має розширитися з 8 до 16 кінотеатрів. Йдеться про кінотеатри «Братислава», «Київська Русь», «Лейпціг», «Ленінград», «Росія», «Флоренція», «Загреб» та кінотеатр «Ім. Шевченка».

Депутати Київради доручили КМДА утворити комісію щодо кінотеатрів, що приєднані до «Київкінофільму».

6 серпня трудові колективи ряду кінотеатрів, що приєднуються до КП «Київкінофільм», висловили згоду з підписанням із владою нових договорів оренди у рамках реорганізації, навіть з більшими ставками, але з гарантією стабільної роботи існуючих колективів.

За словами директора КП «Кінотеатр «Київська Русь» Станіслава Ситника, ряд кінотеатрів працюють відповідно до договорів оренди, які є «дивним папірцем, який для КМДА ніби й документ, а ніби й ні».

«Сьогодні вони цим документом вже погрожують кінотеатрам. За таким договором наразі працюють кінотеатри: «Київ», «Жовтень», «Київська Русь», «Кінотеатр ім. Шевченка» і «Кінотеатр ім. Гагаріна»... За якоюсь причиною зараз вимагають віддати все майно КП «Київкінофільм», – заявив Ситник.

Керівники кінотеатрів сподіваються, що на найближчих зустрічах трудових колективів із Зоріною конфліктні моменти, що виникли в ході реорганізації, будуть зняті.