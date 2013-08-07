У Києві СЕС закрила 4 пляжі

Закрито пляжі Чорторий, Золотий, Веселка і Венеція

Київська санітарно-епідеміологічна служба тимчасово припинила експлуатацію 4-х міських пляжів: Чорторий, Золотий, Райдуга та Венеція.

Про це йдеться у Звіті щодо санітарного стану пляжів Києва станом на 5 серпня, оприлюдненому на офіційному сайті столичної СЕС.

Згідно з інформацією СЕС, офіційні дозволи на експлуатацію в цьому сезоні були надані 7 з 11 пляжів: Чорторий (31 травня), Молодіжний (9 липня), Дитячий (28 травня), Золотий (28 травня), Райдуга (28 травня), Передмісна слобідка (25 червня) та Венеція (4 червня).

Як повідомляв УНІАН, цього року столичне КП «Плесо» готувало для відвідувачів на літньо-купальний сезон 11 міських пляжів, з яких санітарні паспорти не отримали пляжі: Центральний, Тельбін, Вербний та Пуща-Водиця.