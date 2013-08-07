КМДА вирішила відреставрувати Бессарабський ринок

Замовником реставраційних робіт визначено КП «Бессарабський ринок» / Фото: mir.travel

Влада Києва вирішила провести реставрацію будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2 у Шевченківському районі міста.

У відповідному розпорядженні КМДА від 2 серпня, текст якого є у розпорядженні УНІАН, зазначається, що рішення прийнято з метою приведення будівлі до належного санітарно-технічного стану і забезпечення безаварійної експлуатації.

Замовником проектних робіт та робіт з реставрації визначено КП «Бессарабський ринок», за яким на праві господарського відання закріплена будівля. Підприємство до початку виконання робіт повинно одержати дозволи Міністерства культури, місцевого органу у сфері охорони культурної спадщини – управління охорони культурної спадщини КМДА на проведення робіт.

Фінансування робіт, як проектних, так і реставраційних, буде здійснюватись у межах показників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва на поточний рік.

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА доручено подати Департаменту економіки та інвестицій інвестиційні пропозиції щодо включення робіт до проектів програм економічного та соціального розвитку столиці на 2014 та наступні роки.