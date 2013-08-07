Глава КВУ не радить чекати позитиву від засідання Київради

На думку Черненка, потрібно не Київраду збирати, а призначати вибори

Не буде жодного позитиву, якщо 19 серпня відбудеться засідання нелегітимної Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

«Жодних плюсів у тому, що збереться нелегітимна Київська міська рада, не буде», – підкреслив він.

Черненко наголосив, що сьогодні в столиці потрібно призначати вибори мера і Київської міської ради, а не збирати нелегітимні засідання Ради. В той же час він не зміг спрогнозувати, чи відбудеться таке засідання Київради 19 серпня.

Голова КВУ зазначив, що опозиція буде намагатися зірвати засідання, як це було минулого разу. В той же час він не виключає, що, «можливо, київська влада краще підготується – більше буде ОМОНу, спецназу».

Черненко також не виключає, що засідання Київради через блокування опозицією можуть перенести в інше приміщення, хоч на сьогодні передбачається, що засідання Київради відбудеться там, де воно проходить завжди.

Черненко підкреслив, що в разі перенесення засідання Київради в інше приміщення, це «іміджево дуже сильно вдарить по владі».

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня на офіційному сайті Київради було оприлюднено розпорядження №123 «Про скликання XII сесії Київради VI скликання», згідно з яким депутати зберуться 19 серпня. Розпорядження підписала заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

В опозиції вже заявили про намір блокувати призначене на 19 серпня засідання Київради

Раніше, 11 липня, Герега закрила сесію Київради. Тоді депутати не змогли розглянути порядок денний через блокування трибуни опозицією – представники опозиційних партій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» заявляли, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

Голова КМДА Олександр Попов неодноразово заявляв, що без рішення Київради місто не зможе вирішити проблему виплати зарплат і надбавок працівникам бюджетної сфери.