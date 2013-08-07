Шкільні ярмарки у Києві відкриються 17 серпня

На Хрещатику пройде загальноміський шкільний ярмарок

У Києві із 17 серпня до 8 вересня діятимуть шкільні ярмарки.

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва інформують, що 17 та 18 серпня на Хрещатику відбудеться загальноміський шкільний ярмарок, де буде представлено широкий асортимент товарів для учнів. Мешканці столиці матимуть змогу придбати шкільну форму, взуття, портфелі, канцелярське приладдя та багато іншого.

Крім того, під час проведення планових районних ярмарків сільськогосподарської продукції функціонуватимуть відокремлені місця торгівлі товарами для школярів.

До у часті у ярмарках залучатимуть підприємства легкої промисловості та фізичних осіб-підприємців з усіх регіонів України.

«Завдяки наданню учасникам ярмарків безкоштовних місць торгівлі ціни на товари для школярів будуть нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі», – зазначили в КМДА.