Підозрювані у викраденні черниць свою провину не визнають – ЗМІ

Між черницями і заарештованими можуть пройти очні ставки / Фото: lavra.ua

Підозрювані у справі про викрадення черниць Свято-Покровського монастиря свою провину не визнають. Про це пише «Сегодня».

«З п'ятьма заарештованими, яких підозрюють у викраденні ігумені та її помічниці, проводяться слідчі дії й допити», – розповіла виданню прес-секретар прокуратури Києва Яна Соболевська.

Силовики кажуть, що ті не визнають свою провину. У прокуратурі не підтверджують інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, що між черницями і заарештованими призначені очні ставки. А ось адвокат першого заарештованого у справі черниць, Сергія Бута, Євген Грушовець не виключив, що вони таки відбудуться: «Для того щоб встановити істину в цій справі, у будь-якому разі очні ставки проводитимуться. Адже Сергій Бут не має стосунку до всього цього. Він не може коментувати, викрадали черниць чи ні, тому що він не був свідком цих подій. Я не виключаю, що його могли заарештувати помилково».

За даними видання, п'ятірка викрадачів, яких пов'язують із Сергієм Бутом, – це уродженці селища Коцюбинське під Києвом, селища Іванків поблизу Чорнобиля і райцентру Корсунь-Шевченківський у Черкаській області. За даними правоохоронців, всі вони спортсмени.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня стало відомо, що затримано ще п'ятьох підозрюваних у справі про викрадення черниць Свято-Покровського монастиря. «Це п'ять чоловіків, віком від 22 до 33 років», – писала «Комсомольская правда». Видання повідомляє, що Печерський районний суд Києва обрав для трьох із них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Доля ще двох ще вирішується.

Начальник прес-служби прокуратури Києва Яна Соболевська повідомила газеті, що «затримання і слідчі дії здійснювалися під наглядом прокуратури Печерського району Києва».

За даними джерел «Комсомольской правды» в міліції, всі затримані – це люди з оточення Бута, якого заарештували у гучній справі раніше, а затримані – це безпосередні виконавці викрадення. Вони викрали матінку та її помічницю, а потім утримували їх.

Нагадаємо, міліція 18 червня затримала Сергія Бута – брата колишнього народного депутата Юрія Бута, за підозрою у викраданні в Києві двох черниць.

Настоятелька Свято-Покровського монастиря Калісфенія (Тетяна Шамайло) та її помічниця Катерина були відсутні в монастирі четверо діб. Увечері 17 червня вони повернулися до монастиря.

За даними ЗМІ, черниць тримали в підвалі за містом, били і вимагали гроші, а потім вивезли на путівець і кинули. Жінки пішки дісталися Києва.

Джерела в правоохоронних органах розповіли, що зникнення черниць пов'язують зі справою аферистки Світлани П., яка обіцяла багатим людям дорогі автомобілі («Лексуси») зі 30-процентною знижкою. Гроші вона брала, але автомобілі не поставляла. Таким чином Світлана зібрала 160 млн грн. Можливо, увійшовши до довіри до черниць, аферистка з їхньою допомогою знайомилася з потенційними клієнтами, серед яких були і депутати, і високі посадовці.

Органи міліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство).

27 червня Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою підозрюваному в замаху на вбивство черниць Сергію Буту.