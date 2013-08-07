На бульварі Дружби народів у Києві провалився асфальт (фото)
11:02, 07 серпня 2013Київ
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Яма виникла на проїжджій частині
Через яму на бульварі і на мосту Патона утворилася пробка / Фото: rojadirecta.es
У Києві на бульварі Дружби народів недалеко від розв'язки на проїжджій частині в середній смузі утворився величезний провал асфальту.
Візуально яма приблизно два метри шириною і два метри завдовжки, глибиною близько метра, повідомляє ТСН.ua з посиланням на очевидців.
Яма утворилася перед світлофором, якщо рухатися від мосту в бік метро «Дружби народів». На місці працює кілька нарядів ДАІ. Через яму на бульварі і на мосту Патона утворилася велика пробка.
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