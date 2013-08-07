Омельченко: Київрада повинна зібратися, але тільки один раз

Омельченко зазначив, що засідання Київради необхідне для внесення змін до бюджету

Колишній мер Києва Олександр Омельченко вважає, що має відбутися одне засідання Київради, на якому депутатам потрібно внести зміни до бюджету і дати право голові КМДА Олександру Попову розпоряджатися фінансами до кінця вересня, а Верховній Раді необхідно призначити вибори в столиці на жовтень-листопад цього року.

Про це екс-мер столиці сказав в інтерв’ю виданню «Вести».

«Такого не було ні в одному населеному пункті України. Вибори мера потрібно було проводити в минулому році, в цьому – міськради. З політичних мотивів можна було б провести вибори і зараз, на два роки – до всеукраїнських місцевих виборів у березні 2015 року. Цього не сталося», – зазначив Омельченко.

Водночас, за словами екс-мера Києва, зараз має пройти одне засідання Київради, на якому депутатам треба внести зміни до бюджету і дати право голові КМДА Олександру Попову розпоряджатися фінансами до кінця вересня.

«Місто не повинно зупинятися, потрібно платити зарплати бюджетникам, для цього потрібно вносити зміни до бюджету. Тому, нехай і напівлегальна, сесія Київради має відбутися. А виправити помилку з виборів краще пізніше, ніж ніколи – призначити їх проведення на жовтень-листопад. Я думаю, зараз має пройти одне засідання Київради, на якому депутатам треба внести зміни до бюджету і дати право Попову розпоряджатися фінансами до кінця вересня. Ніяких інших питань приймати вони не можуть, оскільки все, що стосується життя киян, можна оскаржити в суді», – наголосив він.

Крім того, Омельченко зазначив, що не заздрить Попову через постійний тиск. «Я особисто Олександру Павловичу не заздрю. У нього в руках – орел і решка. Він має моральне право керувати містом, управляти бюджетом з дозволу Київради – це орел. А решка – опозиція, «доброзичливці», які постійно говорять, що ти, мовляв, не обраний киянами, ти призначений Банковою. Це діє на людину», – сказав екс-мер столиці.