Попов пішов у відпустку

Голова КМДА залишисть столицю лише на кілька днів

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов взяв відпустку на 10 днів – з 7 по 17 серпня включно.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Попова Алла Козакова.

За її словами, голова КМДА майже всю відпустку проведе у Києві, за винятком кількох днів.

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Козакова також зауважила, що на час відпустки Попова виконання обов’язків голови КМДА покладено на першого заступника голови Анатолія Голубченка.