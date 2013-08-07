Попов пішов у відпустку
08:37, 07 серпня 2013Київ
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Голова КМДА залишисть столицю лише на кілька днів
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов взяв відпустку на 10 днів – з 7 по 17 серпня включно.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар Попова Алла Козакова.
За її словами, голова КМДА майже всю відпустку проведе у Києві, за винятком кількох днів.
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Козакова також зауважила, що на час відпустки Попова виконання обов’язків голови КМДА покладено на першого заступника голови Анатолія Голубченка.
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