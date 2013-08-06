КМДА обіцяє не чіпати перевізників, які будуть добре працювати

Голубченко стверджує, що маршрутники просто «пускають хвилі»

Маршрутні перевізники, що забезпечуватимуть надання якісних послуг та матимуть достатню кількість сучасного транспорту, не зникнуть з ринку перевезень Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, коментуючи інформацію в ЗМІ про намір міської влади закрити в Києві 24 маршрути приватних перевізників.

Він зазначив, що детальну відповідь на це запитання може надати профільний заступник голови КМДА, але при цьому продовжив: «Коли вам розказують, що зникне 24 маршрути, то це ті, хто хвилюється і боїться програти конкурс. Вони роблять хвилі, домовляються, купують тих людей, які звертаються і пробують підняти на цьому такі великі хвилі, яких насправді нема».

За його словами, окремі приватні перевізники, що нині працюють в Києві, відчувають, що програють конкурс на обслуговування маршрутів, бо в них немає можливостей відповідати висунутим конкурсом умовам, або розуміють те, що надалі на їхніх маршрутах працюватиме рухомий склад комунального підприємства «Київпастранс». «Є дуже якісні перевізники, які мають транспорт, надають якісні послуги. Ті, хто має транспорт, достатньо, якісно працюють – їм нічого не буде, не зникнуть», – наголосив Голубченко.

В той же час він наголосив, що в центрі міста пасажирські перевезення має здійснювати «Київпастранс», який має велику кількість нового транспорту і може забезпечити перевезення. «Це набагато краще, ніж маршрутки», – зазначив перший заступник голови КМДА.