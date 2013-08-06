Кияни найчастіше скаржаться на проблеми ЖКГ

За добу в контакт-центр КМДА надходить близько 2,5-3 тисяч звернень / Фото: vlasti.net

Більшість звернень від жителів столиці у контакт-центр Київської міської державної адміністрації – до 80% – стосуються проблем житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, який відвідав міський контакт-центр.

«На сьогоднішній день виконується понад 90% звернень. 70% – дякують, що дійсно виконано якісно», – сказав Голубченко, коментуючи роботу центру.

За його словами, більшість звернень – до 80% – стосується проблем житлово-комунального господарства.

Як поінформували у контакт-центрі, у ньому працює 50 операторів, які забезпечують прийом дзвінків від киян цілодобово.

За добу надходить близько 2,5-3 тис. звернень. З початку року до контакт-центру звернулись 280 тис. жителів столиці, до 10% звернень були в електронному вигляді.