Мінекології виділить на підсипку дамб Бортницької станції 47 мільйонів

Роботи з підсипання дамб мулових полів планується закінчити до кінця року

Київ очікує найближчими тижнями отримати з екологічного фонду Міністерства екології 47 млн грн на підсипку дамб мулових полів Бортницької станції аерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

«Зараз готується постанова Кабміну – 47 млн грн з екологічного фонду Міністерства екології. Дано таке доручення і постанову підготовлено. Думаю, тиждень-два і вона пройде і гроші будуть», – сказав Голубченко.

Він зазначив, що наразі роботи тривають за рахунок коштів, що були виділені на цей об’єкт як такий, на якому оголошено надзвичайну ситуацію.

«Тривають роботи по підсипці дамби і, я думаю, ми до кінця року виконаємо повністю весь проект», – зазначив Голубченко.

На запитання, чи отримав Київ гроші з держбюджету, які просив на роботи з ліквідації зсувонебезпечних ділянок столиці, Голубченко відповів: «Ні, поки що не виділив. Поки мова іде про два об’єкти – п’ятий полігон і БСА мулові поля. А по зсувам поки що не виділено. Ми працюємо над цим».