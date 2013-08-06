У Києві єгиптянин організував переправлення нелегалів до Польщі

Громадяни Єгипту намагались виїхати до Польщі на заробітки / Фото: obozrevatel.com

Столичними правоохоронцями викрито та затримано громадянина Єгипту, який організував незаконне переправлення своїх співвітчизників через державний кордон України до країни Євросоюзу поза пунктами пропуску.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Встановлено, що у липні поточного року на столичному центральному автовокзалі 19-річний єгиптянин познайомився із чотирма своїми співвітчизниками, які, не маючи жодних документів, бажали виїхати з України до Республіки Польщі з метою працевлаштування. За грошову винагороду у розмірі 15 тис. доларів підозрюваний запропонував організувати їх незаконне переправлення через українсько-польський кордон.

Отримавши від співвітчизників частину обумовлених коштів, чоловік поселив їх в орендовану квартиру та підшукав водіїв, які погодилися відвезти нелегалів до Польщі.

За декілька днів іноземців разом з організатором незаконної оборудки співробітники СБУ затримали на виїзді зі столиці.

Прокуратурою Києва у рамках відкритого кримінального провадження громадянину Єгипту висунуто підозру в організації незаконного переправлення своїх співвітчизників через державний кордон України в Республіку Польща (ч. 3 ст. 332 КК України).

Стосовно зловмисника судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.