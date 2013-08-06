«Свобода» обіцяє заблокувати засідання Київради

16:06, 06 серпня 2013
Київ
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Про це на прес-конференції заявив Левченко

Юрий Левченко Левченко стверджує, що «Свобода» не допустить проведення засідання

Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» блокуватимуть призначене на 19 серпня засідання Київської міської ради.

Про це під час прес-конференції в УНІАН сказав член політради ВО «Свобода» Юрій Левченко.

«Київська міська рада на даний момент є нелегітимною і її повноваження спливли на початку липня. Відповідно, ми не будемо зараз звертатися до Київради, якісь рішення ухвалювати, ми будемо так звану Київраду і так званих депутатів блокувати. І не дозволимо проводити якісь нелегітимні збори», – сказав Левченко, коментуючи ситуацію, що стосується теми прес-конференції, а саме подальших планів дій щодо врегулювання проблем з реорганізацією низки столичних кінотеатрів.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня на офіційному сайті Київради оприлюднене розпорядження №123 «Про скликання XII сесії Київради VI скликання», згідно з яким депутати зберуться 19 серпня. Розпорядження підписала заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

11 липня Герега закрила сесію Київради. Тоді депутати не змогли розглянути порядок денний через блокування трибуни опозицією – представники опозиційних партій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» заявляли, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

Голова КМДА Олександр Попов неодноразово заявляв, що без рішення Київради місто не зможе вирішити проблему виплати зарплат і надбавок працівникам бюджетної сфери.

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