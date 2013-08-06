«Свобода» обіцяє заблокувати засідання Київради

Левченко стверджує, що «Свобода» не допустить проведення засідання

Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» блокуватимуть призначене на 19 серпня засідання Київської міської ради.

Про це під час прес-конференції в УНІАН сказав член політради ВО «Свобода» Юрій Левченко.

«Київська міська рада на даний момент є нелегітимною і її повноваження спливли на початку липня. Відповідно, ми не будемо зараз звертатися до Київради, якісь рішення ухвалювати, ми будемо так звану Київраду і так званих депутатів блокувати. І не дозволимо проводити якісь нелегітимні збори», – сказав Левченко, коментуючи ситуацію, що стосується теми прес-конференції, а саме подальших планів дій щодо врегулювання проблем з реорганізацією низки столичних кінотеатрів.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня на офіційному сайті Київради оприлюднене розпорядження №123 «Про скликання XII сесії Київради VI скликання», згідно з яким депутати зберуться 19 серпня. Розпорядження підписала заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

11 липня Герега закрила сесію Київради. Тоді депутати не змогли розглянути порядок денний через блокування трибуни опозицією – представники опозиційних партій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» заявляли, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

Голова КМДА Олександр Попов неодноразово заявляв, що без рішення Київради місто не зможе вирішити проблему виплати зарплат і надбавок працівникам бюджетної сфери.