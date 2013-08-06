У Києві пройде фестиваль морозива

На фестивалі обіцяють роздавати морозиво

Асоціація українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» запрошує киян та гостей міста 24 серпня, у День Незалежності України, відвідати Всеукраїнський фестиваль морозива.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, фестиваль триватиме з 10 до 19 години на тротуарній частині вул. Хрещатик (від станції метро «Хрещатик» до «Майдану Незалежності»).

У програмі фестивалю: вистави, розважальні програми за участю колективів художньої самодіяльності; літературні експозиції та експозиції образотворчого мистецтва, фотовиставки; тематичні конкурси дитячої художньої творчості, вікторини та безпрограшні лотереї, розмальовування фото-банерів, конкурси з мильними кульками, робота аніматорів у костюмах та на ходулях, роздача морозива та надувних кульок, фото з мультиплікаційними персонажами, розмальовування аквагримом або тату.

Передбачена концертна шоу-програма, ігрові конкурси для дітей з нагородженням переможців морозивом.

Кращу продукцію у широкому асортименті запропонують найвідоміші вітчизняні виробники морозива в Україні.