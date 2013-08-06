Чоловіка посадили на 11 років за вбивство вагітної дружини

Вбивця вдарив сплячу дружину сокирою / Фото: gazeta.a42.ru

За вбивство вагітної дружини чоловіка засуджено до 11 років тюрми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, завершився судовий розгляд кримінального провадження за фактом вбивства 27-річної жінки, яка знаходилась на момент вчинення злочину на 4-5 тижні вагітності.

Так, у квітні поточного року в м. Біла Церква 33-річний чоловік через ревнощі умисно наніс один удар сокирою по голові своєї сплячої дружини, яка напередодні повідомила про намір розлучитися.

Відомості про вказаний злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство жінки, яка перебувала в стані вагітності).

У травні поточного року досудове розслідування закінчено і обвинувальний акт було направлено до суду для розгляду по суті.

Вироком Білоцерківського міськрайонного суду зловмисника визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 11 років.

При вирішенні питання про призначення покарання судом взято до уваги наявність у вбивці психічного захворювання, яке не дозволяло останньому повною мірою усвідомлювати свої дії.