«Батьківщина» вирішила бойкотувати засідання Київради

Меліхова сподівається на законослухняність депутатів Київради

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді бойкотуватиме «пленарне засідання нелегітимної Київради», призначене на 19 серпня 2013 року. Форма бойкотування буде визначена спільно з політрадою партії «Батьківщина».

Про це повідомила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова у коментарі, переданому УНІАН.

«Наша фракція, як і весь інший депутатський корпус Київради, строк повноважень якої закінчився, однозначно не має права приймати жодні рішення і голосувати за ті чи інші питання. А спекуляції щодо надбавок до зарплат, які влаштував голова КМДА Олександр Попов, це лише політичний піар, оскільки Київрада ще півроку тому провела ці рішення. Тож Попову тільки й треба, що їх виплачувати, відповідно до рішення Київради. Що стосується «нагальних» питань, то владі ніхто не заважав внести їх до порядку денного ще до закінчення повноважень Київради – до 2 червня – замість того, щоб переобтяжувати порядок денний земельними питаннями», – пояснила Меліхова.

В той же час, наголосила депутатка, вона візьме участь у Президії Київради для того, щоб розуміти дії влади і донести до громади інформацію про те, які питання будуть внесені на незаконне засідання Київради, особливо – без проектів рішень.

«Я хочу, щоб люди усвідомили, що якщо депутати більшості Київради проголосують на цьому незаконному засіданні Київради за якесь скандальне питання, то юридично їх не можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. Адже згодом перед судом їхні адвокати «відмазуватимуть» своїх босів саме тим аргументом, що на момент голосування строк повноважень депутатів Київради закінчився і їхній голос нічого не значив», – наголосила Меліхова.

Меліхова висловила сподівання, що колеги-депутати виявлять законослухняність та принциповість і бойкотуватимуть це засідання Київради, що, безумовно, вплине на Верховну Раду України і Президента, які повинні будуть слідувати Конституції і призначити вибори мера та Київради.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня на офіційному сайті Київради оприлюднене розпорядження №123 «Про скликання XII сесії Київради VI скликання», згідно з яким депутати зберуться 19 серпня.

Відповідно до документу, засідання відбудеться у сесійній залі в будівлі Київради та КМДА (Хрещатик, 36). Початок – 10.00.

До порядку денного засідання внесено п'ять питань: два – внесення змін до рішень Київради від 8 лютого 2013 року про Програму соціально-економічного розвитку столиці на поточний рік та про бюджет Києва-2013; третє – про внесення змін до рішення Київради від 20 червня 2002 року «Про утворення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) та затвердження його структури та загальної чисельності»; четверте – про внесення змін до рішення Київради від 22 травня 2013 р. про утворення Центрів надання адміністративних послуг в Києві, а також питання – «Про звернення Київради до Верховної Ради України».

Розпорядження підписала заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

Нагадаємо, 11 липня Герега закрила сесію Київради. Тоді депутати не змогли розглянути порядок денний через блокування трибуни опозицією – представники опозиційних партій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» заявляли, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

Голова КМДА Попов неодноразово заявляв, що без рішення Київради місто не зможе вирішити проблему виплати зарплат і надбавок працівникам бюджетної сфери.