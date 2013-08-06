Кияни залишили 2 тисячі повідомлень на порталі громадського контролю

Сайт розроблено як окремий розділ порталу Контактного центру 15-51 / Фото: map.1551.gov.ua / Фото: map.1551.gov.ua

Портал Київміськдержадміністрації з громадського контролю, запущений столичною владою в тестовому режимі всього лише місяць тому, вже став популярним серед киян.

За цей час мешканці столиці вже залишили на сайті більше двох тисяч звернень до міської влади – скарг, прохань, пропозицій щодо поліпшення роботи міських служб. Багато звернень супроводжуються фотографіями – така можливість передбачена на сайті громадського контролю. Як свідчить статистика, приблизно третину звернень міські служби обробили, більшість – в роботі. Лише незначна частина звернення відзначена як «недоработано виконавцем».

Як розповів заступник голови Київміськдержадміністрації Олександр Пузанов, сайт розроблений як окремий розділ порталу Контактного центру 15-51. «На початку року за підсумками проекту «Діалог з країною» Президент України Віктор Янукович доручив усім регіонам створити контактні центри та організувати системи контролю за розглядом звернень громадян. Київ у цьому плані є флагманом серед регіонів України – «Контактний центр 15-51» у нас існує давно. Його робота визнана киянами ефективною. Але ми постійно працюємо над удосконаленням форм і впровадженням нових моделей комунікацій з людьми. Запуск першого в Україні порталу громадського контролю – черговий крок у цьому напрямку, – зазначив Олександр Пузанов. – Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов постійно акцентує на необхідності налагоджувати комунікацію з киянами і планувати роботу міських служб з урахуванням потреб мешканців столиці. Київ має намір і надалі виконувати роль першопрохідника в організації діалогу та комунікації між громадськістю і владою».

Нагадаємо, що проект «Діалог з країною» стартував 12 лютого і завершився 22 лютого прямим ефіром за участю Президента України Віктора Януковича. Під час 4-годинного ефіру громадяни країни мали змогу поставити запитання і звернутися безпосередньо до глави держави. В рамках проекту працювала телефонна гаряча лінія Урядового контактного центру. Всього на неї надійшло 21 162 дзвінка. За підсумками проекту глава держави доручив регіональній владі, зокрема, створити спеціальні телефонні «гарячі лінії» та контактні центри, щоб громадяни могли звернутися до органів влади з будь-якого питання, а голови державних, обласних та районних адміністрацій взяти ці питання під особистий контроль.