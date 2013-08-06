У Києві за хабар засуджено інспектора з благоустрою

Інспектор вимагав хабар за відмову від стягнення штрафу з власника кафе / Фото: zp.comments.ua

Солом’янський районний суд Києва оголосив вирок інспектору комунального підприємства «Київблагоустрій», який одержав хабара від керівника одного зі столичних кафе за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району міста, встановлено, що у квітні цього року інспектор КП «Київблагоустрій» у кафе на просп. Повітрофлотському одержав 4 тис. грн від заступника директора вказаного закладу за відмову від стягнення штрафу за виявлений під час перевірки незаконно встановлений кіоск.

Держслужбовця було викрито одразу після отримання ним коштів.

У ході досудового розслідування чиновник повністю визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України «Одержання хабара», та погодився на укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним.

Солом’янський райсуд Києва затвердив укладену угоду та визнав винним держслужбовця за статтею обвинувачення, призначивши йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 12 тис. 750 грн з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, яка пов'язана з виконанням функцій представника органу місцевого самоврядування строком на 3 роки.