У Києві через недопалок загорілися дві квартири

Ймовірна причина загоряння – кинутий недопалок з верхнього поверху / Фото: litsa.com.ua

5 серпня о 17:58 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку по просп. Островського, 13.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Києві, вогонь перекинувся на верхній поверх. Мешканці будинку швидко вийшли на свіже повітря.

На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників о 18:41 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено віконні рами, балконні двері, меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля обох квартир.

Ймовірна причина загоряння – кинутий недопалок з верхнього поверху. Загиблих та постраждалих немає.