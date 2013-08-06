Опозиція не збирається голосувати на засіданні Київради

Странніков заявив, що «УДАР» бойкотуватиме засідання Київради / Фото: прес-служба «УДАР»

Представники опозиційних фракцій не збираються голосувати на сесії Київради 19 серпня.

«Ми проти нелегітимної сесії і будемо її бойкотувати», – заявив у коментарі «Сегодня» депутат від партії «УДАР» Андрій Странніков.

У Партії регіонів же голосувати будуть. «На порядку – одні соціальні питання. Сподіваємося, що бойових дій не буде. Але про всяк випадок охорона буде посилена», – сказав депутат фракції Партії регіонів у Київраді Володимир Філіппов.

Нагадаємо, позачергова сесія Київської міської ради відбудеться 19 серпня. Розпорядження вже підписане секретарем Київради Галиною Герегою.

Останнє засідання депутатів було зірвано опозицією, яка вважає роботу сесії незаконною.

На засіданні планують ухвалити рішення про надбавки до зарплат бюджетників, перерозподілити 100 млн грн на добудову метро «Теремки» та реконструкцію Поштової площі. Крім того, депутати хочуть збільшити кількість співробітників в райцентрах адмінпослуг, щоб уникнути черг. Але чи вдасться прийняти рішення – поки невідомо.