Підозрювані у викраденні черниць спортсмени займалися боями без правил

Імовірно, бізнесмен Сергій Бут (другий ліворуч) заплатив борцям за викрадення черниць / Фото: t-34-111.livejournal.com

П'ятеро спортсменів, заарештованих за підозрою у викраденні черниць Покровського монастиря, займалися боями без правил.

«Один із них не раз перемагав у змаганнях зі змішаних єдиноборств. Ці хлопці не чинили опору лише тому, що в затриманні брав участь «Беркут», – розповіло «Вестям» джерело в правоохоронних органах.

Двох спортсменів затримали під час відпочинку в Криму. Ще трьох – вдома і на роботі.

У міліції припускають, що за викрадення бізнесмен Сергій Бут (він заарештований і підозрюється в організації злочину) заплатив борцям винагороду. Але офіційного підтвердження цьому поки немає.

Бут і спортсмени не визнають провини і відмовляються давати свідчення.