ЗМІ: На Київщині зник пам'ятник Леоніду Бикову (відео)

На трасі поблизу Димера, де загинув Леонід Биков, зник пам'ятник цьому видатному актору й режисеру. Це був стилізований гвинт літака у пам'ять про найвідоміший фільм метра "В бій ідуть лише старі", — йдеться в сюжеті ТСН.

Зараз тут розкидані квіти, вицвілі пластикові вінки, хоча ще тиждень тому стояв пам'ятний знак. Саме на цьому місці, у квітні 1979 загинув Леонід Биков. Він повертався з дачі додому у Київ, обганяв трактор і на зустрічній смузі зіткнувся з вантажівкою.

Нині невідомо, коли і куди зник пам'ятний знак. У Димерському відділку міліції журналістам не вдалося з'ясувати, хто вкрав пам'ятний знак.

Селяни бідкаються, що вандали на зниклому пам'ятнику зароблять максимум 100 грн і щонайменше тисячі прокльонів від поціновувачів таланту метра. А ще кажуть, що загалом після "Максима Перепелиці", "Ати-бати, йшли солдати" Бикову не потрібні жодні пам'ятники.