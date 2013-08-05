Водія за побиття битою пішоходів посадили на 7,5 років

Водій неадекватно відреагував на зауваження жінки / Фото: searchnews.info

У Києві до 7,5 років позбавлення волі засуджено 32-річного водія за побиття бейсбольною битою пішоходів, які зробили йому зауваження за некоректну поведінку на дорозі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Святошинського району Києва.

Як йдеться в повідомленні, злочин стався у 2010 році на вул. Симиренка у Святошинському районі столиці.

Проїжджаючи через арку у двір одного з будинків, водій позашляховика побачив пішоходів, які проходили повз. Однак замість того, щоб пригальмувати та пропустити людей, чоловік увімкнув передачу та швидко рушив з місця. Внаслідок цього з-під коліс автомобіля на одну з перехожих полетіло каміння та бруд.

Обурившись на водія, жінка голосно висловила своє невдоволення на його адресу. На це зауваження чоловік відреагував неадекватно: вийшов з машини та вдарив перехожу в обличчю.

На захист дружини кинувся її чоловік, після чого між ним та водієм зав’язалась бійка. Під час сутички шофер вхопив дерев’яну бейсбольну биту та наніс тілесні ушкодження обом потерпілим.

Внаслідок нападу жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, а її чоловік дістав тяжкі ушкодження, що призвели до інвалідності.

Суд підтримав позицію державного обвинувачення та визнав нападника винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство) та призначив йому покарання на строк до 7 років та 6 місяців.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих та зобов’язав засудженого сплатити на їхню користь майже 175 тис. грн матеріальної та моральної шкоди, поінформували в прокуратурі.