Попов змінив главу Департаменту економіки та інвестицій КМДА

Попов підписав відповідне розпорядження / Фото: kpravda.com

Голова КМДА Олександр Попов своїм розпорядженням від 2 серпня призначив Миколу Поворозника директором Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськдержадміністрації.

Поворозник народився у 1972 році. У 1995 році закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку, у 2008 році – Національну академію державного управління при Президентові України.

Як повідомляв УНІАН, до цього посаду директора Департаменту економіки та інвестицій КМДА обіймав Ігор Довбань.

1 лютого у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді повідомили, що ініціюють створення контрольної комісії з розслідування фактів недоотримання у бюджет Києва 9 млн грн через діяльність керівника профільного управління КМДА.