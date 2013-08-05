Київрада збереться 19 серпня

Герега вже підписала розпорядження про призначення засідання Київради

Засідання сесії Київської міської ради призначено на 19 серпня.

Про це УНІАН повідомило джерело в Київраді.

За інформацією співрозмовника агентства, відповідне розпорядження заступника Київського міського голови – секретаря Київради Галини Гереги вже підписано і найближчим часом буде опубліковано на офіційному сайті Київради.

Засідання відбудеться у сесійній залі в будівлі Київради та КМДА (Хрещатик, 36). Початок – 10.00.

У секретаріаті Київради УНІАН підтвердили цю інформацію.