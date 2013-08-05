Київрада збереться 19 серпня
17:14, 05 серпня 2013Київ
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Початок засідання – о 10.00
Герега вже підписала розпорядження про призначення засідання Київради
Засідання сесії Київської міської ради призначено на 19 серпня.
Про це УНІАН повідомило джерело в Київраді.
За інформацією співрозмовника агентства, відповідне розпорядження заступника Київського міського голови – секретаря Київради Галини Гереги вже підписано і найближчим часом буде опубліковано на офіційному сайті Київради.
Засідання відбудеться у сесійній залі в будівлі Київради та КМДА (Хрещатик, 36). Початок – 10.00.
У секретаріаті Київради УНІАН підтвердили цю інформацію.
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