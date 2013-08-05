На столичному Печерську за ніч пограбували кілька квартир

Мешканці будинку стверджують, що пограбованих квартир може бути не менше 10 / Фото: petrovka38.ru

У Києві в будинку на вулиці Підвисоцького на Печерську за одну ніч, у суботу 3 серпня, пограбували кілька квартир.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Печерського райуправління столичної міліції, до правоохоронців надійшло чотири заяви про пограбування чотирьох квартир в будинку на вул. Підвисоцького.

«Надійшло чотири заяви. Зараз проводяться розшукові заходи», – наголосили у прес-службі.

Натомість мешканці пограбованого будинку у коментарі УНІАН зазначили, що кількість пограбованих квартир у будинку може бути не менше 10. За їх словами, не усі господарі квартир подали заяви у міліцію, оскільки не всі знаходяться зараз вдома. В той же час мешканці наголосили, що є ще кілька квартир з ознаками спроби проникнення.