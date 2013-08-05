Музей Булгакова увійшов до двадцятки кращих літературних музеїв світу

Критерієм для відбору були не тільки експозиції, а й різнобічна діяльність музею / Фото: nemiga.info

Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова – відділ Музею історії міста Києва визнано одним з двадцяти найкращих літературних музеїв світу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, таке рішення прийняли експерти першого Форуму літературних музеїв, який відбувся весною у Москві.

«Критерієм для відбору були не лише експозиції, враховувалася й різностороння діяльність закладу. Наш музей, окрім головної експозиції, має велику кількість проектів: журфікси, дитячі, великодні й іменинні свята, чаювання на веранді та інші. Всі вони об’єднані тим, що ми називаємо місією нашого музею – відроджувати традиції, пов’язані з життям дому і сім’ї Булгакових», – зауважила директор літературно-меморіального музею Булгакова Людмила Губіанурі.

Загалом перший Форум літературних музеїв став унікальним спеціалізованим майданчиком для відкритого обговорення сучасних музейних концепцій і технологій, профільних дискусій та обміну досвідом між фахівцями. Склад учасників відповідний: музейні працівники, письменники, художники, дизайнери, режисери, журналісти. Крім учасників з країн СНД на Форумі були представлені кращі європейські літературні музеї.

Зауважимо, що до списку найцікавіших літературних музеїв також увійшли: Місто Шиллера Марбах-на-Неккарі, Фонд «Батьківщина Шекспіра», Класичний Веймар, Будинок дитинства і Музей Марка Твена, Музей Анни Ахматової у Фонтанному домі, Музей Володимира Маяковського, Музей Льва Толстого «Ясна Поляна», Музей «Дім, де народився Роберт Бернс», Центр Джеймса Джойса, «Дім Турбіних», Київський літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова, Музей і творчий центр Роальда Даля, «Дім Будденброків», Музей Генріха і Томаса Манна, Музей Невинності (Стамбул), Музей дитячої літератури «Юнібакен» (Стокгольм), Музей Нібелунгів (Німеччина), Музей Жуля Верна, Літературно-меморіальний музей-заповідник Антона Чехова «Меліхове», Державний літературний музей (Москва), Державний музей Олександра Пушкіна, Фонд Мартіна Бодмера (Швейцарія).