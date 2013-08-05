У Києві горів гуртожиток: евакуювали 30 людей

Гуртожиток, імовірно, загорівся через несправний холодильник

У Києві під час пожежі в гуртожитку евакуйовували майже 30 мешканців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві, інформація про пожежу в одній із кімнат 5-поверхового гуртожитку на просп. Науки надійшла 4 серпня о 23.50.

На місце події за підвищеним номером прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Майже 30 осіб було евакуйовано.

О 00.35 пожежу ліквідували. Під дією високої температури вогню згоріли меблі, побутова техніка, особисті речі, закопчені стіни та стеля загального коридору.

Ймовірна причина пожежі – аварійний режим роботи побутового холодильника. Загиблих та травмованих немає. Збитки встановлюються.