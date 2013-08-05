У київському метро чоловік впав на рейки

НП сталася через необережність пасажира

На станції метро «Арсенальна» Святошинсько-Броварської лінії київського метрополітену чоловік впав на рейки, через що рух поїздів на «червоній» лінії було тимчасово зупинено.

Інцидент стався сьогодні вранці, повідомляють «Коментарі» з посиланням на прес-службу столичного метрополітену.

Цей випадок – не спроба самогубства, а випадковість, повідомили у прес-службі: «Нещасний випадок стався через необережність пасажира».

Інцидент стався о 10:15. Чоловік залишився живий, але рух поїздів зупинили, щоб допомогти йому вибратися на платформу.

Працівники метрополітену надали чоловікові першу допомогу. За наявними відомостями, він не отримав серйозних травм. Рух поїздів по Святошинсько-Броварській лінії відновили приблизно о 10:20.