Політолог: Блокаду Київради затіяли, щоб підставити Попова

На думку експерта, в наслідках блокування Київради опозиція звинуватить Попова

Блокування роботи Київради народними депутатами від опозиції має політичні причини. Такої думки дотримуються експерти-політологи.

Зокрема, керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко вважає, що блокада Київради – це відмінна можливість для створення медіа приводів, особливо в літній період, коли більшість ЗМІ відчувають інформаційний «голод».

«Опозиційні депутати мають серйозний досвід піару на блокуванні Верховної Ради, тепер вони переносять його на місцеві ради. І потрібно відзначити, що дуже вдало. У ситуації літнього «інформаційного голоду» блокування Київради – ключова подія, а підбурювачі – головні спікери. До цього їх імена досить рідко звучали в ЗМІ, і теж – у зв'язку з різними скандалами. Зараз вони повинні бути задоволені, кількість їх коментарів у пресі значно зросла, їх запрошують на ефіри центральних телеканалів. Якби не блокування роботи Київради, цього всього могло не бути», – заявив експерт.

Глава правління Інституту української політики Кость Бондаренко припускає, що можлива причина блокування сесії Київради, такої важливої для забезпечення нормальної життєдіяльності міста, – це спроба підставити міську владу і безпосередньо Олександра Попова напередодні виборів у Києві.

«Опозиція діє за вже давно випробуваним методом – чим гірше, тим краще. Якщо сесія не відбудеться, не буде виділено грошей на підготовку до опалювального сезону, на будівництво метро і реконструкцію доріг, я не кажу вже про муніципальні надбавки медикам, вчителям і соціальним працівникам. Зараз це не відчутно, але вже буквально через місяць почнуться серйозні проблеми. І винуватою, в першу чергу, зроблять міську владу в особі Олександра Попова. Є прогнози про призначення виборів у Києві вже цієї зими. А це означає, що восени почнеться активна виборча кампанія. І критика Попова буде головним аргументом опозиційних кандидатів на пост мера. Приводи для критики опозиція готує вже зараз, блокуючи рішення важливих питань», – зазначив політолог.