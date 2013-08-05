Власникам столичних гуртожитків заборонили завищувати тарифи
Киянка поскаржилася на тарифи Януковичу
КМДА вирішила прискорити процес приватизації гуртожитків мешканцями
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов назвав неприпустимим необґрунтоване підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з боку балансоутримувачів відомчих гуртожитків.
«Ми провели перевірку, і виявилося, що деякі організації самовільно завищують тарифи на утримання житлових будинків і прибудинкових територій, а також на комунальні послуги. Зокрема, кілька подібних випадків було зафіксовано у відомчих гуртожитках. Організації, на балансі яких перебувають ці гуртожитки, отримали суворе розпорядження привести тарифи у відповідність до постанови Кабінету міністрів «Про єдиний підхід до формування тарифів» і розпорядженнями Київської міськдержадміністрації», – заявив Олександр Попов.
Голова КМДА також підкреслив, що виявлені випадки завищення тарифів на житлокомпослуги у відомчих гуртожитках змусили міську владу активізувати роботу з передачі цих об'єктів на баланс міста, відповідно до вимог законодавства. «Нам необхідно якомога швидше завершити цей процес, щоб жителі гуртожитків отримали можливість приватизувати свої кімнати», – підкреслив Попов.
Як розповів начальник управління цінової політики Василь Яструбинський, голова КМДА доручив провести вибіркову перевірку тарифоутворення після того, як одна киянка, яка проживає в гуртожитку ВАТ «Хімволокно», звернулася за роз'ясненнями з цього питання до Президента України Віктора Януковича в рамках телевізійного проекту «Діалог з країною», який відбувся 22 лютого 2013 року.
Як повідомлялося, всього на адресу президента від киян надійшло близько 160 питань і прохань, що перебувають у компетенції столичної влади. Усі звернення були уважно вивчені в Київській міській держадміністрації, кожен заявник отримав вичерпну відповідь чи конкретну допомогу. Однак, крім цього, в КМДА вирішили провести аналіз проблем, порушених киянами під час спілкування з президентом, в рамках всього міста. За результатами такого аналізу голова КМДА Олександр Попов підписав низку розпоряджень.