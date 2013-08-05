Власникам столичних гуртожитків заборонили завищувати тарифи

КМДА вирішила прискорити процес приватизації гуртожитків мешканцями

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов назвав неприпустимим необґрунтоване підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з боку балансоутримувачів відомчих гуртожитків.

«Ми провели перевірку, і виявилося, що деякі організації самовільно завищують тарифи на утримання житлових будинків і прибудинкових територій, а також на комунальні послуги. Зокрема, кілька подібних випадків було зафіксовано у відомчих гуртожитках. Організації, на балансі яких перебувають ці гуртожитки, отримали суворе розпорядження привести тарифи у відповідність до постанови Кабінету міністрів «Про єдиний підхід до формування тарифів» і розпорядженнями Київської міськдержадміністрації», – заявив Олександр Попов.

Голова КМДА також підкреслив, що виявлені випадки завищення тарифів на житлокомпослуги у відомчих гуртожитках змусили міську владу активізувати роботу з передачі цих об'єктів на баланс міста, відповідно до вимог законодавства. «Нам необхідно якомога швидше завершити цей процес, щоб жителі гуртожитків отримали можливість приватизувати свої кімнати», – підкреслив Попов.

Як розповів начальник управління цінової політики Василь Яструбинський, голова КМДА доручив провести вибіркову перевірку тарифоутворення після того, як одна киянка, яка проживає в гуртожитку ВАТ «Хімволокно», звернулася за роз'ясненнями з цього питання до Президента України Віктора Януковича в рамках телевізійного проекту «Діалог з країною», який відбувся 22 лютого 2013 року.

Як повідомлялося, всього на адресу президента від киян надійшло близько 160 питань і прохань, що перебувають у компетенції столичної влади. Усі звернення були уважно вивчені в Київській міській держадміністрації, кожен заявник отримав вичерпну відповідь чи конкретну допомогу. Однак, крім цього, в КМДА вирішили провести аналіз проблем, порушених киянами під час спілкування з президентом, в рамках всього міста. За результатами такого аналізу голова КМДА Олександр Попов підписав низку розпоряджень.