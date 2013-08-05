КМДА пропонує штрафувати розклеювачів оголошень і торговців

Стягненням штрафів за оголошення на стовпах можуть зайнятися водії «Київпастрансу» / Фото: donbass.ua

У Києві волонтери можуть отримати право штрафувати городян за хаотичне розклеювання оголошень і незаконну торгівлю.

Департамент благоустрою та природного середовища Київської міської державної адміністрації подав на розгляд депутатів Київради проект положення про діяльність громадських інспекторів, повідомляє «Сегодня».

Якщо депутати його схвалять на найближчій сесії, яка може відбутися 7-8 серпня, інспектори отримають право штрафувати тих, хто забруднює місто.

«Зараз на громадських засадах у нас працює близько 100 інспекторів, ще подали заяви понад 200 бажаючих. Наприклад, багато водіїв «Київпастрансу». Вони частіше за інших бачать, коли на вулицях розклеюють оголошення або встановлюють незаконні лотки. Інспектора підходять до порушників зі своїми посвідченнями та просять не заліплювати оголошеннями стовпи і стіни», – розповів спікер департаменту благоустрою Владислав Шелоков.

Щоб отримати таке посвідчення, потрібно звернутися із заявою до керівника департаменту благоустрою Сергію Садовому та надати ряд документів (повний список є на сайті департаменту). Претенденти повинні пройти співбесіду і продемонструвати знання законодавства в питаннях благоустрою.

«Все-таки громадський інспектор – це вже людина, наділена певною владою і яка представляє наш департамент. Тому ми приймаємо не всіх», – каже Шелоков. Варто відзначити, що працюють інспектори без зарплати.