У Києві вкрали пам'ятник дерибану

На місці пам'ятника залишився тільки штир

Нещодавно встановлений в Десятинному провулку в Києві пам'ятник дерибану вкрали.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на місцевих жителів.

Пам'ятник вкрали вночі з п'ятниці на суботу. Таким чином, він не простояв навіть дві доби.

«Його вирвали, залишився штир. Ми не бачили, як це сталося, тому що це було вночі, але коли я вийшла вранці фотографувати, «тітушкі», які охороняють будівництво, стрибали навколо мене і не давали знімати», – розповіла місцева жителька Діна Герцрікен.

Нагадаємо, кулак з виделкою, який символізує дерибан, було встановлено 1 серпня біля нового паркану на незаконній забудові в Десятинному провулку, 3-5.