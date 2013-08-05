У Києві вкрали пам'ятник дерибану
10:29, 05 серпня 2013Київ
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Пам'ятник вкрали вночі
На місці пам'ятника залишився тільки штир
Нещодавно встановлений в Десятинному провулку в Києві пам'ятник дерибану вкрали.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на місцевих жителів.
Пам'ятник вкрали вночі з п'ятниці на суботу. Таким чином, він не простояв навіть дві доби.
«Його вирвали, залишився штир. Ми не бачили, як це сталося, тому що це було вночі, але коли я вийшла вранці фотографувати, «тітушкі», які охороняють будівництво, стрибали навколо мене і не давали знімати», – розповіла місцева жителька Діна Герцрікен.
Нагадаємо, кулак з виделкою, який символізує дерибан, було встановлено 1 серпня біля нового паркану на незаконній забудові в Десятинному провулку, 3-5.
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