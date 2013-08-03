Будинок вчительки Москаленко на Печерську знову намагались захопити

На подвір'я будинку вчительки Ніни Москаленко на Печерську знову намагались потрапили невідомі чоловіки.

Про це ТСН.ua повідомив активіст "Свободи" Олександр Уліковський.

За його словами, це "спортсмени", які кажуть, що є власниками частини будинку вчительки. Чоловіки озброїлись палицями і кинулись до паркану обійстя. Вони також кидались камінням.

"Вони ломилися, поламали паркан, кидались камінням", - розповів Уліковський, який зараз знаходиться біля будинку.

За його словами, постраждали кілька захисників вчительки, серед них син Москаленко і журналіст "Дорожнього контролю" Андрій Дзиндзя. До будинку приїхала "швидка".

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Також на місце прибула міліція. Вони збирають пояснення в учасників конфлікту.

Зазначається, що вчора невідомі чоловіки також намагалися потрапити на подвір'я Ніни Москаленко. Ці люди називали себе власниками частини дому. За словами жінки, вони прийшли з підробленими документами, за якими її будинок фігурує вже під іншою адресою.

У квітні цього року будинок київської вчительки на "золотій" землі пошкодили молодики з інструментами. Пізніше Москаленко впізнала одного з нападників - за її словами, це був Вадим "Румун" Титушко.