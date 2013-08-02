«Київхліб» стурбований ідеєю Попова побудувати новий хлібзавод

У «Київхлібі» кажуть, що хлібопекарі Києва покривають потребу ринку вдвічі

Один із найбільших столичних виробників хліба і хлібобулочних виробів «Київхліб» стурбований планами міської влади з будівництва в столиці нового хлібозаводу.

Про це йдеться в зверненні підприємства до профільного об'єднання «Укрхлібпром», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, «Київхліб» також стурбований неможливістю отримання дозволу на встановлення фірмових кіосків.

У компанії вказують на те, що існуючі хлібопекарські компанії Києва вдвічі покривають потребу локального ринку, тому економічну обгрунтованість будівництва нового хлібозаводу необхідно вивчити.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня голова Київської міської адміністрації Олександр Попов заявив про наміри побудувати новий хлібокомбінат у Деснянському районі Києва.

У травні 2013 року керівництво ПАТ «Київхліб» ухвалило рішення про комплексну реконструкцію «Хлібокомбінату №12». 12 червня вранці біля Кабміну робітниці хлібокомбінату №12 оголосили безстрокову акцію протесту – голодування. Вони заявили, що підприємство навмисно доводять до банкрутства і буде звільнено 426 працівників.

Довідка УНІАН. Компанія «Київхліб» створена на базі державного підприємства «Київхліб» у 1996 році. До складу підприємства входять 12 хлібопекарських підприємств (6 – у Києві і 6 – у Київській області), ремонтно-монтажний комбінат, інформаційно-обчислювальний і навчальний центри і «Київхлібпостач».

Потужність «Київхліба» становить понад 1,2 тис. тонн на добу хлібобулочних і 65 тонн кондитерських виробів.

Продукція компанії на ринку представлена під торговими марками «Київхліб», «БКК», «Марсель», «Гаряча штучка».