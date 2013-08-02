Столичні рятувальники виловили в озері тіло рибалки

Тіло чоловіка водолазам вдалося виявити лише з третьої спроби

У Києві рятувальники вилучили з озера тіло загиблого чоловіка, який пішов з дому 28 липня і не повернувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, 1 серпня о 9:00 на озері Кар’єрне по вул. Копилівська, 1-А , на відстані три метри від берега на поверхні знаходилось тіло чоловіка.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники вилучили 32-річного загиблого, доставили до берега та передали оперативно-слідчій групі.

За інформацією ДСНС, пошуки чоловіка тривали і раніше. Вперше рятувальники проводили водолазно-пошукові роботи усієї акваторії озера Сирецьке 29 липня. Наступного дня, 30 липня, о 15:05 рятувальників знову викликала служба «102» на пошуки зниклого, який 28 липня ввечері пішов на риболовлю і не повернувся.

Зранку брат зниклого пішов шукати чоловіка і знайшов лише речі та вудочки. Тоді ж він звернувся за допомогою у службу «102», а вони, у свою чергу, викликали на допомогу пожежно-рятувальну службу. Водолази обстежили 4800 кв. м акваторії дна озера, але так і не знайшли чоловіка.