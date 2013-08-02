Глава столичних профспілок закликав розблокувати Київраду

Депутатів закликали підтримати законопроект, який забезпечить безперервну роботу Київради

Вирішення питань життєзабезпечення міста неможливе без проведення сесії Київради, що блокується представниками окремих політичних сил.

Про це заявив під час загальноміських зборів представників профспілок Києва голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник.

Голова Київської міської ради профспілок закликав окремі політичні сили, що блокують роботу Київради, забезпечити нормальну роботу представницького органу, а народних депутатів, обраних у мажоритарних округах столиці, – підтримати законопроект, що забезпечить безперервну роботу органів самоврядування.

«Звертаюся до депутатів Верховної Ради, обраних у місті Києві. Ви представлені в законодавчому органі, ми вас просимо, закликаємо консолідовано підтримати законопроект, що забезпечить безперервну роботу органів самоврядування», – зазначив Валентин Мельник.

Під час засідання профспілки Києва ухвалили звернення до політичних сил з вимогою «проведення згідно з чинним законодавством засідання сесії Київради, до порядку денного якої пропонується внести виключно питання щодо вирішення проблем фінансування життєдіяльності міста».

В постанові зборів зазначено, що через блокування роботи Київради під загрозою опинилася виплата муніципальних надбавок для вчителів, лікарів, працівників культури та соціального забезпечення. Ці категорії працівників не зможуть отримати кошти на загальну суму 98,5 млн грн.

«Так, з 1 серпня вчителі втратять 63,5 млн грн, лікарі – 28,3 млн грн, працівники культури – 4,2 млн грн, працівники фізичної культури і спорту – 2,0 млн грн, працівники соціального забезпечення – 0,5 млн грн. Медсестри, вчителі, лікарі недоотримають від 200 до 500 гривень надбавки до їхньої заробітної плати», – говориться в постанові, ухваленій на загальноміських зборах представників профспілок Києва.

Профспілки попередили, що без рішення місцевих депутатів неможливо прийняти зміни до бюджету на друге півріччя 2013 року та використати кошти за призначенням. Через блокування сесії не розподілені кошти на завершення ремонтних робіт у закладах освіти до нового навчального року, на підготовку міського господарства, в тому числі шкіл та дитячих садків, до опалювального сезону. На розвиток інфраструктурних об'єктів не спрямовано 138,3 млн грн. Під загрозою будівництво метро на Теремках, реконструкція Поштової площі, реконструкція і ремонт автошляхів, котелень, продовження робіт на магістральних каналізаційних колекторах та фінансування інших соціально важливих об'єктів столиці.

На переконання столичних профспілок, все це неминуче потягне за собою нагромадження проблем та загострення соціальної напруги.