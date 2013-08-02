Прокуратура завела справу за фактами вилучення земель у санаторіїв

Вилучення земель виявлено у Вишгородському та Обухівському районах / Фото: «Земприват»

Прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактами вилучення у санаторіїв під Києвом земель рекреаційного призначення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, випадки порушення порядку вилучення належних санаторіям земель рекреаційного призначення та, як наслідок, безпідставний перехід їх у комерційне користування виявлено у Вишгородському та Обухівському районах.

За такими фактами прокурорами цих районів розпочаті кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно. Досудове розслідування проводиться органами внутрішніх справ.

Як підкреслили в прокуратурі, такий стан справ обумовлений також і відсутністю належного контролю за ефективним використанням та збереженням закладів санаторно-курортного призначення з боку службових осіб Регіонального відділення Фонду державного майна України в Київській області. Вони упродовж останніх років не проводили перевірок стану ефективного використання та збереження розташованих на території області закладів санаторно-курортного призначення, які перебувають у сфері його управління, констатується в повідомленні.

«Малоефективними є управлінські рішення Регіонального відділення щодо державного майна цієї категорії, свідченням чого є передача з 22 об'єктів лише одного в оренду, щодо решти – управлінські рішення не приймались», – зазначили в прокуратурі.

З огляду на допущені порушення прокуратурою області начальнику Регіонального відділення ФДМУ в Київській області внесено подання про усунення порушень Закону «Про управління об’єктами державної власності», причин та умов, що їм сприяли.

Загалом за результатами перевірок органами прокуратури області зареєстровано 2 кримінальних провадження, пред’явлено 6 позовів та внесено 7 подань.