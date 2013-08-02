Аеропорт «Жуляни» відкриє ще один термінал

Термінал «D» буде розташований в 50 метрах від терміналу «А»

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) має намір наприкінці жовтня 2013 року відкрити для внутрішніх рейсів тимчасовий термінал «D», який буде розташований на відстані 50 метрів від діючого терміналу «А».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

«У терміналі «D» площею 3,2 тис. кв. м розташуються 12 стійок реєстрації, острів видачі багажу, 5 виходів на посадку, бізнес-зал, каси, 2 ресторани – у залі реєстрації і в чистій зоні, передбачені всі зручності для людей з обмеженими можливостями пересування. Вся інфраструктура міжнародного терміналу «А», розміщена поряд, також може використовуватися пасажирами внутрішніх рейсів: медпункт, кімната матері і дитини, магазинчики і сувенірні кіоски, кафе, ресторани, аптечний пункт», – повідомили у прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, пропускна спроможність тимчасового терміналу «D» – до 400 тис. осіб на приліт/виліт на рік. При цьому після відкриття терміналу «D» туди буде переведено усі внутрішні рейси, які зараз обслуговуються у терміналі «B» і терміналі «А».

«У подальших планах аеропорту «Київ» – будівництво повноцінного терміналу для внутрішньоукраїнських рейсів, розширення міжнародного терміналу «А», будівництво ангарного комплексу і готелю. На даний момент ведуться роботи з розширення зони паркування на привокзальній площі на 50 машиномісць», – відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в січні-червні 2013 року збільшив пасажиропотік в 2,7 разу порівняно з аналогічним періодом 2012 року – до 816,757 тис. осіб.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін було розділено на аеропорт і авіакомпанію, і з того часу існує як незалежне підприємство.

У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу «А» загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу – 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з впорядкуванням прилеглої території, котельною і внутрішніми мережами – 340 млн грн і близько 60 млн грн – облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.