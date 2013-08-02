ЗМІ: Київський транспорт з понеділка переведуть на електронні компостери

Електронні компостери введуть на 7 автобусних маршрутах і у швидкісних трамваях / Фото: 62.ua

З понеділка 5 серпня пасажири семи автобусних маршрутів, а також швидкісних трамваїв на Троєщині та Борщагівці почнуть користуватися тільки електронними компостерами.

Про це повідомляє «Взгляд» із посиланням на КП «Київпастранс».

«Зараз проводиться демонтаж механічних компостерів на пересувному складі автобусного парку №6. Роботи будуть закінчені до 5 серпня 2013», – розповів заступник генерального директора Сергій Литвинов.

Він також додав, що система вже виправдовує себе і щоденна виручка збільшилася на 10%.

«Впровадження електронних компостерів дозволило ліквідувати можливість використання раніше закомпостованих або фальшивих абонементних талонів», – зазначив представник «Київпастрансу».

Використати всі можливості нової техніки кияни зможуть ще не скоро. Електронні проїзні з'являться у продажу тільки коли технікою обладнають усі маршрути столиці. На це буде потрібно не менше року. Проект реалізовуватиметься одночасно з впровадженням «Картки киянина».

Тим часом пасажирам досі складно звикнути до нової техніки. Незважаючи на оголошення в салоні і роз'яснювальну роботу, талони продовжують пробивати по-старому.

«Поки розберешся – вже й контролери підійдуть», – жартує пенсіонерка в автобусі №73.

«Грішать дироколами» навіть самі контролери, тому що нова техніка часто дає збої. До того ж на п'ять звичайних компостерів електронних в салоні тільки три.

«Пробиваємо як зазвичай, тому деякі пасажири тільки роблять вигляд, що користуються електронним компостером, а потім розповідають, що у них не вийшло», – пояснює кондуктор того ж автобуса.

Раніше «Київпастранс» заявляв, що кияни псують техніку, намагаючись закомпостувати старі квитки електронним способом. Швидкий контроль пасажирів поки взагалі проводиться «дідівськими» методами – талончики просто надривають.

Нагадаємо, електронні компостери в автобусах №116 з'явилися на початку червня. Зняти звичайні дироколи планувалося 1 липня, але потім терміни відсунули ще на місяць.

У відповідь на скарги пасажирів підприємство пообіцяло збільшити кількість нових пристроїв до 4-5 штук на автобус. Старі талончики на нові міняють у всіх кіосках продажу проїзних квитків.

Механічні компостери зникнуть на наступних маршрутах: автобус №21 – «вул. Милославська – м. Петрівка», автобус №41 – «м. Героїв Дніпра – с. ДВС», автобус №46 – «вул. Микитенко – м. Лівобережна», автобус №73 – «м. Оболонь – вул. Милославська», автобус №99 – «Мінський масив – м. Мінська», автобус №101 – «м. Петрівка – вул. Милославська», автобус №102 – «масив Виноградар – кінотеатр «Братислава», швидкісний трамвай на Троєщину №№ 4, 5, швидкісний трамвай на Борщагівку №№ 1, 2, 3.