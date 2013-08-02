«Київміськбуд» просить у Попова землю під нові будинки

Кушнір запевнив Попова, що більшу частину житла віддадуть нужденним

Холдингова компанія «Київміськбуд» звернулася до Київської міської державної адміністрації (КМДА) з проханням посприяти у виділенні земельних ділянок під забудову в столиці, натомість пообіцявши передавати більше квартир для участі у програмах доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне прохання було озвучене президентом «Київміськбуду» Ігорем Кушніром під час робочої зустрічі з головою КМДА Олександром Поповим.

«Користуючись нагодою, прошу посприяти у виділенні земельних ділянок, які є на сьогодні, органами Київради. У свою чергу ми можемо пообіцяти, що значна частина побудованого житла на цих ділянках буде передана для участі в соціальних програмах із забезпечення громадян доступним житлом», – сказав Кушнір.

За його словами, у відповідь на лояльне ставлення до підприємства щодо виділення землі, компанія готова віддавати за низькими цінами квартири для забезпечення тих людей, які цього потребують.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році у рамках участі у житлових держпрограмах «Київміськбуд» передав 468 квартир за програмами «Доступне житло» (30/70) і здешевленої іпотеки.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.