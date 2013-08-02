Київська влада придумала, як збільшити кількість шкіл і лікарень

За словами Крамаренка, КМДА шукає нові форми залучення інвесторів

У Київській міській державній адміністрації розроблено новий «Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва». Зараз документ проходить доопрацювання після громадського обговорення серед фахівців.

Новий порядок розрахунку пайової участі інвесторів у розвитку інфраструктури Києва покликаний стимулювати комерційні організації в будівництві потрібних для міста об'єктів: дитячих садків і шкіл, лікувальних установ, соціального та доступного житла, а також інженерних комунікацій і доріг. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко.

«Щоб Київ успішно розвивався, нам потрібна допомога інвесторів. Сьогодні інвестиційний клімат у нас в країні поступово поліпшується. Указ Президента «Про Національний план дій на 2013 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки» передбачає цілий комплекс заходів щодо спрощення дозвільних процедур для інвесторів, зокрема в будівельній сфері. Міська влада, у свою чергу, також шукає нові форми залучення інвесторів до реалізації планів, закладених у Стратегії розвитку Києва. Новий порядок розрахунку пайового внеску у розвиток Києва складений саме з урахуванням першочергових потреб міста», – сказав Крамаренко.

За його словами, в новому Порядку чітко прописані норми пайової участі для підприємств, які ведуть будівництво в комерційних цілях: 10% кошторисної вартості будівництва для нежилих об'єктів і 4% – для житлових будівель. Однак інвестори, що будують об'єкти, яких потребує Київ, будуть звільнені від сплати пайового внеску.

У новому документі збережено пільги для інвесторів, які будують на замовлення органів влади, а також ведуть нове будівництво або реконструкцію об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури, об'єктів енергетики, зв'язку та дорожнього господарства. Однак крім цього КМДА пропонує звільняти від сплати пайового внеску будівельні компанії, які за погодженням з міською владою будуватимуть соціальне і доступне житло, навчальні, медичні, культурні та спортивні заклади, індустріальні парки. Також не доведеться сплачувати пайовий внесок інвесторам, які візьмуться комплексно реконструювати квартали застарілого житлового фонду або колишні промзони.

Як повідомлялося, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов виступив за активізацію будівництва об'єктів соціальної інфраструктури в Києві: дитячих садків, шкіл, лікувальних закладів, доступного житла та інших. Також відповідно до доручень Президента щодо розвитку будівельної галузі Кабмін затвердив перелік пріоритетних проектів розвитку на 2013 рік – 145 об'єктів. В основному це лікарні, школи, дитсадки, житлові будинки, мистецькі заклади, а також об'єкти дорожньої інфраструктури, житлово-комунального господарства, фізичної культури і спорту. На реалізацію цих заходів з державного фонду регіонального розвитку виділено 684,2 млн грн. У Києві за цією програмою будуються житловий будинок для черговиків і дитсадок у 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки. А також реставрують дитячу школу мистецтв №2 на вул. Воровського, 2.