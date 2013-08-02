УДАР готує скаргу до ЄСПЛ з приводу київських виборів

На думку заступника голови партії Віталія Ковальчука, прийняти справедливе рішення можуть лише міжнародні інститути

Партія «УДАР» готує скаргу до Європейського суду з прав людини щодо непризначення виборів у Києві. Адже, відмовляючись призначити вибори Київського міського голови і депутатів Київради, влада в Україні порушує низку положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, йдеться в заяві «УДАРу», переданій УНІАН.

«Сьогодні Верховна Рада ухилилась від виконання своїх конституційно визначених обов’язків, Вищий адміністративний суд України відмовився розглядати адміністративний позов, а Президент як гарант Конституції не забезпечив реалізацію конституційних прав громадян. Це створило безпрецедентну ситуацію, коли громада Києва позбавлена свого права обирати міську владу», – йдеться в заяві партії.

«Зокрема, Вищий адміністративний суд безпідставно та упереджено відмовився розглядати позов депутатів Київради фракції «УДАР» і столичної організації «УДАРу», в якому вони просили зобов’язати Верховну Раду України призначити вибори у місті Києві», – зазначив заступник голови партії «УДАР» Віталій Ковальчук.

Він наголосив, що, зокрема, порушено положення статті 3 «Право на вільні вибори» Першого протоколу до Конвенції, статті 6 Конвенції «Право на справедливий суд» (право на доступ до суду, право на справедливий судовий розгляд, право на розгляд справи судом, установленим законом, право на розгляд справи незалежним і безстороннім судом) та низку інших статей.

«Зважаючи на тотальну залежність української судової влади від Президента Януковича і його оточення, до зміни влади єдиним способом захистити права громадян є звернення до міжнародних інституцій», – підкреслив Ковальчук.

Довідка УНІАН. 25 травня 2008 року в Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

2 червня 2013 року завершився визначений Конституцією України термін повноважень Київської міської ради та мера столиці.