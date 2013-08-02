Квартири в київських новобудовах подешевшали

Найбільш подешевшали квартири в Оболонському районі

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку нерухомості Києва з 2 липня по 1 серпня 2013 року знизилася на 0,68% – до 1 746 дол./кв. м, про це повідомила консалтингова компанія SV Development.

«При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 400 дол./кв. м, а найдорожчим – Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 575 дол./кв. м», – зазначається у повідомленні.

Ціна продажу квартир на «первинці» минулого місяця знизилася в усіх районах столиці. Найбільше подешевшали квартири в Оболонському районі – на 1,04%, до 1 810 дол./кв. м, а найменше знизилася вартість житла в Шевченківському районі – на 0,42%, до 2 154 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва з 2 липня по 1 серпня 2013 року знизилася на 0,82% – до 1 946 дол./кв. м

Довідка УНІАН. SV Development – консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці і продажу землі, житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.