Суд оштрафував киянку за вирубку дерев на 116 тисяч

При будівництві будинку землевласниця зрубала 17 дерев

Суд задовольнив позов прокуратури Солом’янського району Києва та стягнув з киянки майже 116 тис. гривень відновної вартості зелених насаджень, видалених на її земельній ділянці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району міста Києва, прокурорською перевіркою встановлено, що Київрадою у 2010 році ділянку на пров. Яблуневому у Солом’янському районі було передано фізичній особі для будівництва та обслуговування житлового будинку.

У зв’язку з будівництвом видаленню підлягали 17 дерев, що росли на цій території. Згідно з актом обстеження, відновна вартість зелених насаджень становила майже 116 тис. гривень. Однак, зазначені кошти власницею ділянки сплачені не були.

У зв’язку з виявленими порушеннями прокуратура Солом’янського району звернулася до суду з вимогою про стягнення з громадянки відновної вартості знесених зелених насаджень.

Наразі позов прокуратури задоволено, вказані кошти землевласницею сплачено до бюджету у повному обсязі.