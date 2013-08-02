«Хрущовки» на столичному Подолі вирішили реконструювати

При реконструкції «хрущовок» можлива добудова декількох поверхів / Фото: roofer.at.ua

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір спільно з холдинговою компанією «Київміськбуд» розробити проект і провести реконструкцію застарілого житлового фонду на Подолі у Києві.

Відповідну пропозицію озвучив голова КМДА Олександр Попов під час робочої зустрічі з президентом «Київміськбуду» Ігорем Кушніром.

«Щодо Подолу у нас є така думка, що там потрібно провести реконструкцію старого житлового фонду... Давайте оберемо конкретні об'єкти, порахуємо їх вартість, і якщо вам буде це цікаво, можемо укласти рамкову угоду», – запропонував Попов Кушніру.

Президент «Київміськбуду» відповів згодою. «Нам думати нема чого, у нашій особі ви можете завжди знайти підтримку. Ми готові», – сказав Кушнір.

При цьому Попов додав, що під час реконструкції будинків може бути розглянуто варіант добудови кількох поверхів, за рахунок продажу квартир в яких забудовник зможе відбити витрати на проведення робіт.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) розраховує розпочати реалізацію пілотного проекту зі знесення застарілого житлового фонду і будівництва на його місці нових будинків на початку 2014 року. Взяти участь у цьому проекті вже виявили бажання 5 міст.