У Києві відкриють нову залізничну естакаду (фото)

Будівництво естакади обійшлося в 255 млн грн

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) планує до 10 серпня 2013 року відкрити рух по новій залізничній естакаді, що входить до проекту підходів до залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві вартістю 255 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відвідин будівельного майданчика заявив начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин.

«Вже за 10 днів ми плануємо відкривати робочий рух новою залізничною естакадою... Вона обійшлася в 255 млн грн», – повідомив Кривопішин.

За його словами, основний обсяг будівництва здійснювався за бюджетні кошти, а вже завершальний його етап – за гроші залізниці.

«Ця естакада будувалася за бюджетні гроші, а вже завершальна її частина здійснюється за гроші залізниці – на суму 28 млн грн», – сказав начальник ПЗЗ.

За словами Кривопішина, естакада дозволила прибрати кутовий заїзд на Миронівку, після чого поїзди зі станції Дарниця можуть рухатися в південному напрямі без заходу на станцію Київ-Московський.

Крім того, нова естакада дозволить вдвічі збільшити пропускну спроможність транспортної розв'язки.

«Раніше рух проходив двома коліями, а зараз у нас їх буде чотири... В майбутньому, завдяки цьому, може бути збільшена кількість рейсів», – сказав Кривопішин.

За словами начальника ПЗЗ, за складністю виконаних робіт будівництво естакади майже прирівнюється до будівництва нового залізничного моста.

«За складністю виконаних робіт – це практично новий залізничний міст. Довжина споруди більш як 700 метрів, було використано більш як 5 тис. тонн металоконструкцій, зараз практично завершено роботу з електрифікації, ведуться роботи із завершення укладання залізничної колії», – повідомив Кривопішин.

Він відзначив, що найбільший обсяг робіт становило не будівництво самої естакади, а винесення інженерних комунікацій, на що було витрачено 180 млн грн із загальної суми.

«Нам довелося винести близько 3 км ліній зв'язку, близько 15 км різних енергосистем. Крім того, ми побудували практично нову систему постачання – це 4 тепломагістралі діаметром по 1 метру, які живлять центральну частину міста. Винесення інженерних комунікацій обійшлося в 180 млн грн», – повідомив начальник залізниці.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року ПЗЗ відкрила рух на автодорозі від залізничної платформи «Лівий берег» до Харківського шляхопроводу, що входить до проекту автодорожніх підходів до залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві.

До складу проекту будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві та підходів до нього входять залізнично-автомобільний міст (з двома шляхами і шістьма смугами автомобільного руху), залізничні естакади правобережного і лівобережного підходів, автодорожня розв'язка на перетині з Наддніпрянським шосе на правому березі, автодорожня розв'язка з Дніпровською набережною на лівому березі, автодорога уздовж залізничних колій через Харківський шляхопровід у напрямі станції Дарниця з виїздом на вул. Привокзальну (з почерговим з'єднанням траси автодороги з вулицями Березняковською, Сортувальною і Здолбуновською), а також будівництво автовокзалу «Видубичі».

Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу було почате в липні 2004 року. Загальна кошторисна вартість будівництва мостового переходу з підходами становить 9,157 млрд грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсягу вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.